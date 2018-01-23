“سانشيز” يفتح الباب لـ “محرز” !

مباشرة بعد انضمامه إلى نادي “مانشستر يونايتد”، صرح النجم التشيلي “ألكسيس سانشيز” أنه يفضل اللعب في الجهة اليسرى وفي خط الوسط.

وقال: “أفضل اللعب فقط على الجهة اليسرى وفي الوسط، أشعر بالحرية فوق أرضية الميدان”.

وفسرت وسائل الإعلام الإنجليزية هذا التصريح بإمكانية ضم لاعب يساري يلعب على الجناح الأيمن في الصائفة المقبلة.

ولذلك فإن جماهير اليونايتد تنتظر تعاقد الشياطين الحمر مع محرز في الصائفة، كون هذا الأخير لن يرحل في الميركاتو الحالي.

من جهة أخرى، يرى البعض الآخر أن “محرز” سيكون مفاجئة أرسنال في الأسبوع الأخير من الميركاتو.