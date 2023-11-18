سانشيز  يعلن عن قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عن قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان الاربعاء الماضي قد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ‏ عن عمل بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.

واكد سانشير في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني أن حكومته ستعمل في أوروبا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما دعا رئيس الحكومة الإسباني إسرائيل إلى وضع حدّ للقتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة. موجها انتقادات للصهاينة منذ بداية العدوان .