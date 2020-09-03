سانوفي الفرنسية تنطلق في تجارب لقاح كورونا بأمريكا وهذا موعد صدور النتائج

أطلقت شركة الدواء سانوفي الفرنسية دراسات بشرية على لقاح فيروس كورونا، في 11 موقعًا بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة بلومبرغ، اليوم الخميس، سيتم القيام باختبارات سريرية، بتقييم 440 مريضًا من فئتين عمريتين 18 إلى 49 وفوق 50.

وحسب الموقع، سيتم صدور نتائج لقاح سانوفي الفرنسي بحلول شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم الإسراع في المرحلة الأخيرة من التجارب.

وأفاد موقع بلومبرغ أن لقاح سانوفي يستخدم التكنولوجيا التي تستعملها في إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية وتكنولوجيا خاصة بشركة جلاكسو سميثكلاين.

وقالت إنهما تتوقعان النتائج الأولى للقاح بحلول ديسمبر 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية ستطالبان الموافقة عليه بالنصف الأول من 2021.

وأكد أن أحد اللقاحات، سيستخدم مادة مساعدة من إنتاج جلاكسو البريطانية لتعزيز فعاليته، والآخر يتم تطويره مع ترانسلايت بيو الأمريكية.