ساني:”أتقبل جلوسي على مقاعد البدلاء لهذا السبب !!”

أكد النجم الألماني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “ليروى ساني” أنه سعيد رغم جلوسه على مقاعد الإحتياط في الكثير من الأوقات.

وقال “ساني” اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة السيتيزن لفريق هوفنهايم الألماني سهرة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

“حتى إذا لم أكن ألعب لفترة معينة، فمازلت أشعر بالسعادة لوجودي هنا في هذا النادي..كلنا نعرف أن غوارديولا يجب أن يعتمد على المداورة في بعض الأحيان، وفي بعض المراكز لدينا أكثر من لاعب جيد، عليك أن تتقبل ذلك”.

وأشاد ساني بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز بطريقة غير مباشرة بما أنه المنافس الأول له في منصبه وكثيرا ما شارك بدلا عنه في التشكيلة الأساسية.