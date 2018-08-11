“ساني” :”محرز أفضل مُراوغ في مانشستر سيتي”

إعتبر النجم الألماني “ليروي ساني” بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، هو المُراوغ الأفضل داخل صفوف “مانشستر سيتي”، قبل إنطلاق الموسم.

وصرّح الجناح الطائر للموقع الرسمي لـ”السكاي بلوز” بخصوص اللاعب الأكثر موهبة في تشكيلة المدرب “بيب غوارديولا” قائلا مُباشرة :”رياض محرز”.

ورفض النجم السابق لـ”شالك 04″ وضع نفسه في مُقارنة مع إبن “سارسال”، رغم أن الجميع يعلم بمؤهلاته الكبيرة في المُراوغة.

ويتواجد “رياض ساني” و”ليروي محرز” في صراع مُلتهب، من أجل ضمان مكانة أساسية مع “السيتزينس” قبل مواجهة “آرسنال”، غدا الأحد.