“ساني” يفتح الباب أمام “محرز” في “مانشستر سيتي” !

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية، أن اللاعب الألماني “ليروي ساني” يفكر في مغادرة “مانشستر سيتي” هذه الصائفة.

حيث أنه مطلوب وبشدة من نادي “بايرن ميونيخ” الذي يسعى لإعادة هيكلة الفريق خاصة بعد أن تقرر مغادرة كل من “ريبيري” و”روبين”.

كما أن “ساني” عان من التهميش من طرف “بيب غوارديولا”، وتألق لاعبي “مانشستر سيتي” وشدة المنافسة قد تجبره على الخروج من الفريق الإنجليزي، خاصة أنه يرفض تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021.

ويريد “مانشستر سيتي” الاستفادة ماليا من اللاعب وأن لا يتركه يرحل بالمجان في وقت لاحق، وهذا ما يجعل الطريق مفتوح على “رياض محرز” في الموسم المقبل.