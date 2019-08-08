“ساني” يمنح “محرز” فرصة العمر

أكد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمسية اليوم الخميس تعرض نجمه الدولي الألماني “ليروى ساني” لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأضاف بيان “السيتيزن” أن الجناح الألماني خضع لفحوصات معمقة وسيُجري عملية جراحية الأسبوع المقبل ليتبع بعد ذلك برنامج تأهيلي خاص.

ويتسبب الرباط الصليبي غالبا في غياب يصل ل6 أشهر مايجعل النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في أفضل رواق لحجز مكانة أساسية.

خاصة وأن “ساني” كان مُنافسه الأول الموسم الماضي رفقة كل من “رحيم ستيرلينغ” و”بيرناردو سيلفا”.