سان تيتيان يجدد اهتمامه بخدمات فرحات

جدد نادي سان تيتيان الفرنسي، اهتمامه بخدمات الجزائري زين الدين فرحات، لاعب نادي نيم، سعيا للاستفادة من خدماته.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن مسؤولي سان تيتيان، يسعون للتعاقد مع فرحات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

كما يأتي هذا، بعد فشل المفاوضات التي جمعت إدارة سان تيتيان، بنظريتها من نيم، الصيف الماضي، لشراء عقد فرحات.

يذكر أن زين الدين فرحات (28 عاما)، قد أبدى رغبته في وقت سابق، لمغادرة ناديه نيم، وخوض تجربة جديدة.