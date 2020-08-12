سان تيتيان يحيي ذكرى ميلاد أسطورته الجزائرية

الرياضة
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سان تيتيان يحيي ذكرى ميلاد أسطورته الجزائرية
بقلم كريم.تيغرمت

استذكرت إدارة نادي سان تيتيان الفرنسي، اليوم الأربعاء، لاعبه الجزائري، الأسطورة رشيد مخلوفي، بمناسبة عيد ميلاده الـ84.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، بهذه المناسبة، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق عل “تويتر”، جاء فيها.

“عيد ميلاد سعيد للسيد رشيد مخلوفي، سفير نادي سان تيتيان لمدى الحياة، الأسطورة الجزائرية يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ84″.

يذكر أن اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي، قاد سان تيتيان لتحقيق العديد من الألقاب فترة الخسينات والستينات (4 بطولة فرنسا، كأس فرنسا، كأس شارل دراغو، وكأس الأبطال الفرنسية”.


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