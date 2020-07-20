سان تيتيان يخطف موهبة فرانكو جزائرية من البي أس جي

أعلن نادي سان تيتيان الفرنسي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع اللاعب الفرانكو جزائري، عادل أوشيش، قادما من نادي باريس سان جيرمان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سان تيتيان، صورة أوشيش، بقميص ناديه الجديد، أين سيحمل اللاعب الرقم 17 انطلاقا من الموسم المقبل. بعد إمضاء على عقده الجديد.

وكشف ذات المصدر، أن الموهبة الفرانكو جزائرية، قد أمضى على عقد يربطه بسان تيتيان إلى غاية 2023.

وبهذا سيجاور عادل أوشيش (18 عاما)، الدولي الجزائري رياض بودبوز، انطلاقا من الموسم القادم، ضممن صفوف سان تيتيان.