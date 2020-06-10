سان تيتيان يضع أعينه على مدافع بارادو

وضعت إدارة نادي سان تيتيان الفرنسي، اسم مدافع ناي بارادو، حمزة موالي، ضمن قائمة اهتماماتها، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن مسؤولي سان تيتيان، جد مهتمين بخدمات موالي، قصد تعزيز الجهة اليسر لدفاع الفريق تحسبا للموسم المقبل.

ويأتي اهتمام النادي الفرنسي، بخدمات موالي، بالنظر للمستوى الكبير الذي بصم عليه هذا الأخير، في الـ30 مباراة التي شارك فيها هذا الموسم رفقة بارادو ضمن المحترف الأول.

وأشار ذات المصدر، أن نجاح صفقتي عطال، وبوداوي، مع نادي نيس، تحفز إدارة سان تيتيان، على التعاقد مع خريج مدرسة بارادو.

يذكر أن حمزة موالي (22 عاما)، لازال مرتبطا بعقد مع ناديه أتليتيك بارادو، إل غاية صيف 2022.