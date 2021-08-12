سان تيتيان يهنئ أسطورة كرة القدم الجزائرية
هنأت إدارة نادي سان تيتيان الفرنسي، لاعبها السابق، وأسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر إدارة سان تيتيان، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة هنأ من خلالها مخلوفي، بعيد ميلاده الـ85، والذي يتزامن وتاريخ 12 أوت.
وجاء في تغريدة النادي الفرنسي: “سفيرنا الأبدي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ85، وهو يعتبر أفضل لاعب جزائري لكل الأوقات”.
وأضافت إدارة نادي سان تيتيان: “أحرز أربعة ألقاب للبطولة الفرنسية، ويعد ثاني هداف تاريخي للفريق برصيد 151 هدف”.
🎂Notre ambassadeur à vie 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐢𝐝 𝐌𝐞𝐤𝐥𝐨𝐮𝐟𝐢 fête ses 85 ans 💚
Considéré comme le plus grand footballeur algérien de tous les temps, il a remporté 4️⃣ titres de champion de @Ligue1UberEats avec l’#ASSE et est aussi le 2e meilleur buteur de l’histoire du club (151 ⚽️) pic.twitter.com/AcA6MFkF1i
— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 12, 2021