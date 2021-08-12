سان تيتيان يهنئ أسطورة كرة القدم الجزائرية

هنأت إدارة نادي سان تيتيان الفرنسي، لاعبها السابق، وأسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إدارة سان تيتيان، اليوم الخميس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة هنأ من خلالها مخلوفي، بعيد ميلاده الـ85، والذي يتزامن وتاريخ 12 أوت.

وجاء في تغريدة النادي الفرنسي: “سفيرنا الأبدي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ85، وهو يعتبر أفضل لاعب جزائري لكل الأوقات”.

وأضافت إدارة نادي سان تيتيان: “أحرز أربعة ألقاب للبطولة الفرنسية، ويعد ثاني هداف تاريخي للفريق برصيد 151 هدف”.