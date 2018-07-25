ساوث هامبتون يجدد اهتمامه بغزال

أبدى نادي ساوث هامبتون الإنجليزي، إهتمامه بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال، وسعيه في ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “فوت انسايدر”، عن تجديد إدارة نادي ساوث هامبتون، اهتمامها بخدمات مهاجم الخضر، تزامنا مع الميركاتو الصيفي الجاري.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي استغلال حالة اللااستقرار التي يعيشها غزال، مع ناديه موناكو، لتجديد اتصالاتها به، قصد تدعيم الخط الأمامي للنادي تحسبا للموسم المقبل.

يذكر أن النادي الإنجليزي، سبق له التفاوض مع رشيد غزال، صيف 2016، عندما كان لاعبا في صفوف نادي ليون الفرنسي.