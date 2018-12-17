سايحي: أعوان الشبابيك بحاجة إلى تكوين

أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد الحق سايحي، على وجود نقائص إدارية، تؤرق المواطن على مستوى شبابيك،مختلف المصالح،بشكل يومي.

وأوضح رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، أن أعوان الشبابيك، بحاجة إلى تكوين، لأنهم يتكفلون بالإتصال الأول مع المواطن.

وأضاف المتحدث، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الإدارة لا تهتم بالتعريف بخدماتها، مشيرا، إلى ضرورة تنظيم أبواب مفتوحة دورية ومركزية.

وثمّن عبد الحق سايحي، قرار تفويض الصلاحيات للولاة، معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن من حل الكثير من المشاكل اليومية للمواطن.

وقال ذات المتحدث،إن مسار اللامركزية واتخاذ القرار،على المستوى المحلي،أن يأخذ منحى تصاعدي يصل إلى توسيع صلاحيات رؤساء البلديات،والدوائر،والأمناء العامن للبلديات.