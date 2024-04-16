سايحي: استلام مستشفى بومرداس 240 سرير يوم 5 جويلية القادم

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ببومرداس، أن مشروع مستشفى 240 سرير بمدينة بومرداس سيستلم ويوضع في الخدمة يوم 5 جويلية القادم.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه على انطلاق الأسبوع الوطني للوقاية من بومرداس. أن أشغال إنجاز مشروع مستشفى بومرداس “متقدمة جدا” و لم يبق منها إلا بعض اللمسات البسيطة. وسيكون جاهزا يوم 5 جويلية القادم.

وشدد الوزير أمام القائمين على هذا المشروع، على ضرورة تزويد هذا المستشفى بفضاء يخصص لمصلحة علاج أورام السرطانات. على غرار ما تم القيام به مؤخرا بمستشفيات ولايات تيسمسيلت و مستغانم و خنشلة و غرداية، مؤكد استعداد الوزارة لتمويل و تجهيز هذه العملية.

كما أكد سايحي حرص دائرته الوزارية على جعل هذا المشروع قطبا صحيا بامتياز رفقة المشاريع الأخرى. التي استفادت منها الولاية في المجال و هي قيد الإنجاز، على غرار مشروع مستشفى 120 سرير بخميس الخشنة. ومستشفى بودواو بنفس السعة وثالث بسعة 60 سريرا ببغلية.

ويعود تاريخ تسجيل مشروع مستشفى 240 سرير لمدينة بومرداس إلى سنة 2006 ضمن المخطط الخماسي 2005 / 2009. بغلاف مالي أولي قدر ب 1.3 مليار دج و ارتفع بعد ذلك بسبب إعادة التقييم المالي ليقترب من 5 مليارات دج.

ويضم هذا المستشفى المكون من 5 طوابق عليا وطابق أرضي إضافة إلى المصالح و الخدمات الطبية المعروفة. أكثر من 10 قاعات للعمليات الجراحية في 13 تخصصا غير متوفرة بمستشفيات الولاية. كجراحة الأعصاب و القلب و مصلحة الأورام السرطانية.

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