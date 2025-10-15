سايحي: الارتقاء بخدمات ذوي الهمم محور جوهري في المخطط الاستراتيجي لقطاع العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، جلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الهيئات التابعة للقطاع.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للديوان، تضمن مختلف جوانب التسيير. لا سيما ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاء الاصطناعية والخدمات الموجهة لفائدة فئة ذوي الهمم.

وقد أسدى سايحي، جملة من التوجيهات الرامية إلى تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية. مؤكداً أن التكفل بهذه الفئة يمثل أولوية قصوى للدولة، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية خاصة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستجابة لاحتياجاتهم النوعية.

ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود للرُقيّ بالخدمات وتحسين ظروف التكفل، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير التسهيلات التي تضمن حصول المستفيدين على الخدمات بسهولة. إضافة إلى تكثيف النشاطات الجوارية وتقريب الخدمات من المواطن.

كما شدد على مواصلة برنامج تهيئة وتكييف الهياكل التابعة للديوان وفق متطلبات التكفل الأمثل. واعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه في جميع مسارات التسيير والتكفل. والاستغناء عن أنماط التسيير التقليدية في إطار بناء إدارة رقمية حديثة.

وفي السياق ذاته، أكد سايحي على ضرورة الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتطوير قدرات الديوان بالتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية. وكذا تعزيز الشراكة مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل من أجل الاستفادة من خبراته في التكوين ونقل التكنولوجيا.

وختم الوزير بالتأكيد على إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030، يهدف إلى ترقية الخدمة العمومية. وعقلنة نفقات التسيير، وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات لفائدة ذوي الهمم، مع مرافقة الديوان في كل مراحل تنفيذ هذا المخطط.