سايحي: الاعتماد على أنظمة رقمية حديثة وتبسيط الإجراءات خدمة للمواطنين

شدد وزير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة السهر على التحسين المستمر للخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الجهود لتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم المشروعة في أقصر الآجال.

وخلل ترأسه الخميس، اجتماعا تقييميا خصص لنشاطات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بمقر الوزارة. أكد وزير العمل في مستهل الاجتماع على أهمية هذه اللقاءات التقييمية، التي تندرج ضمن منهجية تشاركية. تهدف إلى متابعة مدى التزام الهيئات تحت الوصاية بتنفيذ التوصيات القطاعية. والوقوف على تقدم المشاريع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز فعالية الأداء.

حيث قدم المدير العام للصندوق عرضا مفصلا تناول فيه حصيلة النشاطات المنجزة، المهام المسندة. وكذا المشاريع المستقبلية التي يسعى الصندوق إلى تجسيدها في إطار رؤيته الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة أكد فيها على ضرورة السهر على التحسين المستمر للخدمات المقدمة. من قبل الصندوق، من خلال الاعتماد على أنظمة رقمية حديثة، تضمن سرعة وفعالية الاستجابة لطلبات المرتفقين.

بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الجهود لتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم المشروعة في أقصر الآجال.

كما شدد كذلك على تعزيز البنية التحتية الرقمية عبر تطوير منصات إلكترونية سهلة الاستخدام، تتيح للمستفيدين التفاعل. مع مصالح الصندوق والتكفل الفوري بانشغالاتهم عن بعد.

من جهة أخرى دعا سايحي إلى إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030، يجسد رؤية جديدة لتسيير أداءات الصندوق. ويرتكز على إطلاق منصات رقمية مبتكرة تسهل استفادة المواطنين من خدمات الصندوق عن بعد، في إطار مقاربة شاملة ترتكز على النجاعة. الشفافية، وجودة الخدمة.

وفي ختام كلمته أكد وزير العمل على التزام الإدارة المركزية بمرافقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، والاستجابة الفعلية للانشغالات المشروعة للمواطنين، بروح المسؤولية والتكامل بين الوزارة والهيئات تحت الوصاية .

