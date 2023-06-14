سايحي: التبرع بالدم هو تدعيم للخدمة الصحية

صرح وزير الصحة، عبد الحق سيايحي، اليوم الأربعاء، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. هو تحسيس المواطن بضرورة تدعيم الخدمة الصحية بالتبرع بالدم، والذي يندرج ضمن مخطط وزارة الصحة.

وقام الوزير برفقة رئيس الفدرالية العالمية للمتبرعين بالدم وممثل المنظمة العالمية للصحة ورئيس الرابطة الاروبية للمتبرعين. بمعاينة وتفقد الفضاءات المخصصة للتبرع بالدم على مستوى ساحة أول ماي بالعاصمة.

يشار إلى أن سايحي إستمع إلى الشروحات المقدمة من طرف القائمين عليها، ودور هذه الفضاءات في عمليات التحسيس. والتوعية بأهمية التبرع بالدم من أجل انقاذ أرواح المرضى.

حيث قال وزير الصحة بأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. هو تحسيس المواطن بضرورة تدعيم الخدمة الصحية بالتبرع بالدم. والذي يندرج ضمن مخطط وزارة الصحة.

كما شكر الاستاذ عبد الحق سايحي الأسرة الاعلامية نظير مجهوداتها في عملية التحسيس والتوعية، وتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكل المتبرعين بالدم في بلادنا.

الجزائر تقوم بمجهودات جبارة في مجال التبرع بالدم

أشاد كل من رئيس الفدرالية العالمية للمتبرعين بالدم وممثل المنظمة العالمية للصحة و رئيس الرابطة الاروبية للمتبرعين بالدم بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر في مجال التبرع بالدم كما عبرو عن شكرهم و امتنانهم لاستضافة الجزائر لهذه التظاهرة الدولية النبيلة.

جدير بالذكر أن الجزائر تستضيف هذه السنة فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة تحت شعار المنظمة العالمية للصحة ” تبرع بالدم، تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا “.