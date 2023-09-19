سايحي: الجزائر حققت عدة انجازات ضمن أهداف مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة

أبرز وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال مشاركته في منتدى رفيع المستوى. حول اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مختلف الانجازات التي حققتها الجزائر في مجالات الصحة، التربية التعليم والرقي الاجتماعي .

وصرح سايحي عقب مشاركته في أشغال هذا المنتدى الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة. عشية انطلاق اشغال الجمعية العامة الـ 78 والتي سيشارك فيها رئيس الجمهورية. الى جانب 140 من قادة دول العالم، أن الجزائر حققت عدة انجازات ضمن الأهداف الـ 17 المحددة في مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما قال الوزير أن هذا اللقاء، فرصة لإبراز انجازات الجزائر في قطاعات الصحة والتعليم والرقي الاجتماعي مبرزا في نفس الاطار ان مخطط عمل الحكومة والانجازات المحققة في مختلف القطاعات ببلادنا تتماشى واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .