سايحي: الجزائر وفرت كل الحاجيات الضرورية لإنجاح موسم الحج 2023

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، أن الجزائر وفرت كل الحاجيات الضرورية لإنجاح موسم الحج لعام 2023.

وجاء هذا خلال إشراف الوزير على إفتتاح أشغال اليوم الإعلامي والتكويني للبعثة الطبية إلى البقاع المقدسة لموسم الحج 1444 هجري.

حيث ذكّر المسؤول الأول على قطاع الصحة، بالدور الكبير والعمل النبيل الذي تقدمه البعثة الطبية في سبيل خدمة الحجاج الميامين من خلال مرافقتهم وتأطيرهم وخاصة توجيههم طيلة مناسك الحج.

كما شدد سايحي على جملة من القواعد الأساسية التي يتوجب على البعثة الطبية التي تحتوي على 127 عضو، الإلتزام بها لضمان أفضل الخدمات لحجاجنا الميامين.

وأشار الوزير لمستوى وجودة الخدمات التي عملت البعثة الطبية على تقديمها خلال مواسم الحج الماضية. الأمر الذي ساهم في احتلالها لمراتب متقدمة بين الدول الإسلامية المشاركة في تنظيم موسم الحج.

وفي ختام زيارته دعا الوزير أعضاء البعثة إلى الحفاظ على هذه الصورة المشرفة من خلال الإبقاء على مستوى التنسيق بين الفرق الطبية والتقيد بتعليمات والخطة الموضوعة من قبل رئيس البعثة.