سايحي: الحق النقابي مكرس دستوريا وسيتم دراسة جميع مقترحات نقابة الشبه طبي

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء يوم الخميس، بمقر الوزارة، أن الحق النقابي مكرس دستوريا وسيتم دراسة جميع مقترحات نقابة الشبه طبي.

وجاء هذا خلال إستقبال وزير الصحة، أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي(SAP) بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الحوارات مع الشركاء الاجتماعيين، حيث شكل فرصة لطرح انشغالات هذه الفئة الهامة. من مستخدمي قطاع الصحة والإستماع لجملة ملاحظاتهم بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد الخاص بهم.

كما استعرض أعضاء النقابة عددا من النقاط و الاقتراحات التي تهمهم و على رأسها إعادة النظر في المسار المهني. لمساعد شبه طبي و الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب، حسب البيان نفسه.

وخلال اللقاء اقترح أعضاء النقابة إعادة التنظيم الهيكلي بشكل يسمح بإمكانية إنشاء مديرية للعلاج على مستوى الهياكل الصحية. بالإضافة إلى المطالبة بإقرار تسهيلات وعدم التضييق على العمل النقابي. من خلال الحد من بعض المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية .

من جهته، استمع الوزير بعناية تامة لاقتراحات أعضاء النقابة وصرح أن الحق النقابي مكرسا دستوريا لتعزيز الحوار الاجتماعي. و هذا ما أكدته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية. كما أكد سايحي أنه سيتم دراسة جميع المقترحات التي تقدمها النقابة على مستوى اللجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض خلال الاجتماع المقبل معها .

وطمأن الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بأنه سيتم رفع جميع مقترحاتهم و تقديمها أمام السلطات العليا. للبلاد بغية إيجاد كل التصورات التي تضمن مسارا مهنيا مميزا لأحد أعمدة الجيش الأبيض وهو السلك الشبه طبي.

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