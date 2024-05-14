سايحي: الصحة العقلية مشكلة صحة عمومية كباقي الأمراض

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بمدرج وزارة الصحة “بيار شولي” على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول تحسين رعاية المصابين بالأمراض العقلية.

وأكد سايحي خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، على الأهمية التي تحضى بها مسألة الصحة العقلية. على اعتبار أنها أصبحت مشكلة صحة عمومية مثلها مثل باقي الأمراض. الأمر الذي استدعى الدعوة إلى تخصيص هذا اليوم بهدف دراسة سبل التكفل وترقية الصحة العقلية على اعتبار أنها حق وعنصر أساسي في المنظومة الصحية. بشكل عام و وأولوية في مخطط عمل المريض PAM بشكل خاص.

وشدّد الوزير على ضرورة عدم اعتبار الصحة العقلية مرضا استثنائيا، وذلك من خلال ادماجها مع باقي الأمراض. ضمن المنظومة الصحية مع الحرص على ضمان أفضل رعاية و تكفل بالمرضى. الذين يعانون من إضطرابات عقلية شأنهم في ذلك شأن باقي المرضي.

سايحي يدعو إلى توفير أدوية مرضى الإضطرابات العقلية

كما دعا سايحي جميع الفاعلين على جميع المستويات إلى ضرورة إتخاذ كافات الإجراءات و التدابير اللازمة. من أجل تحسين ظروف إقامتهم و علاجهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم مع المساهمة في تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة من المرضى. وتدارك الأمر الذي وقعت فيه المنظومة الصحية سابقا وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه. من خلال جملة من النصوص التنظيمية التي سيتم إستصدارها و جملة من التدابير الإضافية التي سيتم إقرارها في القريب العاجل.

يشار أن اليوم الدراسي، تم بحضور ممثل منظمة الصحة العلمية بالجزائر، أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية. إطارات الإدارة المركزية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

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