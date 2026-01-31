سايحي: تطبيق الزيادة في منحة البطالة ومرافقة المستفيدين للحصول على منصب عمل

أكد زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتطبيق الزيادة في منحة البطالة كما شدد على ضرورة مساعدة المستفيدين منها للبحث عن منصب عمل يضمن لهم المشاركة في التنمية الاقتصادية وحياة مهنية واجتماعية قارة.

وخلال اجتماع عقده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الخميس. خُصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026. المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022. والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافةً إلى الالتزامات المرتبطة بها. ثمّن سايحي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025. والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج. معتبرا أن هذا القرار يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب. وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

وأكد الوزير أن المرسوم التنفيذي الجديد يجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. من منحة البطالة ويعزز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل.

وكما أصدر سايحي خلال الاجتماع، تعليمات بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوجة بشهادات. تمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية، مؤكدا على تعزيز التنسيق. مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال منصة رقمية مخصصة. تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويزيد فرص توظيفهم.

مشددا على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة. ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خصوصا بعد استكمالهم لمسارات التكوين. لضمان إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وفي ذات السياق، أمر بتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي المنحة الجدد من الاستفادة من منحة البطالة. مع تحيين المواعيد و تعزيز رقمنتها و شفافيتها في غضون الأيام القليلة المقبلة. ضمن تبسيط إجراءات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة ومعالجة الملفات في أقرب الآجال.

كما أشارت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص قطاع العمل. والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد. بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية ويكرّس توجّه الدولة. نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.

