سايحي: رئيس الجمهورية أعطى الأولوية لمسألة التشغيل

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، على مراسم إفتتاح الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل و تقييم تسيير منحة البطالة و الوساطة من اجل فرص عمل. على مستوى قاعة المحاضرات التابعة للمركز العائلي بن عكنون.

وقال وزير العمل، إن هذه الندوة الوطنية تعنى بأحد أهم المحاور الوطنية الكبرى وهي التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل

واضاف وزير العمل، أن تنظيم هذه الندوة يعد محطة وطنية بارزة تهدف إلى تقييم السياسات العمومية. في مجال التشغيل وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين. واستشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

كما أكد سايحي، أن اللقاء التشاوري جاء ليعكس التزام الدولة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل. باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي وحقا دستوريا لكل مواطن. مضيفا أن مختلف الإصلاحات التي أطلقتها الدولة. على غرار القضاء على العمل الهش وإصدار قانون الاستثمار الجديد. واستحداث جهاز المقاول الذاتي وإنشاء وزارة خاصة باقتصاد المعرفة. والمؤسسات الناشئة ترجمت إرادة سياسية واضحة لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمامهم.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة العمل ستعمل على تكثيف هذه اللقاءات التقييمية لشرح كل الأساليب. والأنماط التي تسمح بإنشاء مناصب عمل لتشجيع المبادرات. ومواكبة الديناميكية الاقتصادية على المستوى الوطني.

واضاف سايحي، أن التحديات الراهنة سواء كانت تكنولوجية أو ديموغرافية أو مناخية تفرض اعتماد رؤى مبتكرة. وسياسات تشغيل أكثر مرونة وفعالية خاصة أمام التحولات العميقة. التي مست أنماط العمل وارتفاع الطلب على المهارات الرقمية.

