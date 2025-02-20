سايحي رفقة وفد وزاري هام في زيارة إلى الأغواط

يشرع وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الخميس في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز و ترقية الصحة بالهضاب العليا و الجنوب، حيث يشرع وزير الصحة، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط، مرفوقا بوفد وزاري هام. أين سيقوم الوزير بوضع حيز الخدمة و معاينة بعض الهياكل الصحية.

وسيقوم ببلدية عين ماضي بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفي بسعة ” 60″ سرير. وببلدية الأغواط وضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان بصفة جزئية.

كما سيزور المستشفى المختلط الشهيد ” بن علي دعين ” المدعو العقيد لطفي. و وضع حيز الخدمة مصلحة ” القسطرة “. معاينة مستشفى الأمراض العقلية بسعة ” 120 ” سرير. ومعاينة مشروع إنجاز العيادة الطبية الخاصة ” الوهاب ” بمنطقة المرجى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور