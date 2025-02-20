سايحي رفقة وفد وزاري هام في زيارة إلى الأغواط
بقلم أمينة داودي
يشرع وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الخميس في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط.
الزيارة تأتي في إطار تعزيز و ترقية الصحة بالهضاب العليا و الجنوب، حيث يشرع وزير الصحة، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط، مرفوقا بوفد وزاري هام. أين سيقوم الوزير بوضع حيز الخدمة و معاينة بعض الهياكل الصحية.
وسيقوم ببلدية عين ماضي بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفي بسعة ” 60″ سرير. وببلدية الأغواط وضع حيز الخدمة مركز مكافحة السرطان بصفة جزئية.
كما سيزور المستشفى المختلط الشهيد ” بن علي دعين ” المدعو العقيد لطفي. و وضع حيز الخدمة مصلحة ” القسطرة “. معاينة مستشفى الأمراض العقلية بسعة ” 120 ” سرير. ومعاينة مشروع إنجاز العيادة الطبية الخاصة ” الوهاب ” بمنطقة المرجى.
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