سايحي: رقمنة كل الخدمات الإدارية لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم عن بعد

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي جلسة عمل، خصصت لتقييم النشاطات في إطار مجهودات الدولة ومناقشة سبل تطوير وتحسين تسيير منظومة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتحديد العراقيل التي قد تعيق فعالية وجودة الخدمة العمومية.

وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة، شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات الإدارية، مع ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لهذا الجانب. بهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وتجنيبهم مشقة التنقل إلى مرافق القطاع. والإنتقال نحو إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعاتهم وتنسجم مع توجهات رئيس الجمهورية.

كما شدّد الوزير على ضرورة تركيز الجهود على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية عبر تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية. ووضع المواطن في صميم إهتمامات القطاع، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي. داعيا إلى مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المؤمن لهم إجتماعيا. مع اعتماد سياسة عقلنة النفقات، بما يضمن استدامة صناديق الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على تغطية اجتماعية ناجعة.

وأكد سايحي، على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتفادي مطالبة المواطنين بوثائق يمكن تبادلها إلكترونياً. مع تسخير كل الإمكانيات للتصدي للممارسات السلبية التي قد تعيق السير الحسن للخدمة العمومية. مؤكدا على ضرورة الإعتماد على الطرق العصرية في التسيير والتخلي عن الأنماط التقليدية. والاعتماد على الكفاءات البشرية المؤهلة، وتحديد أهداف رقمية واضحة لتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأوضح الوزير سايحي، أنه سيتابع شخصيا تنفيذ هذه التوجيهات، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الأداء وخدمة الوطن. وتوحيد الجهود من أجل تجسيد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل وتشغيل وضمان اجتماعي متطورة، رقمية، متوازنة وعادلة. ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين وتستجيب لانشغالاتهم بكل جدية والتزام.

