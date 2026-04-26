سايحي: رقمنة 97 بالمائة من الوثائق التي كانت تطلب سابقا من المواطنين

ذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، بالأهمية التي تكتسيها المنصة الرقمية الموجهة للشباب بخصوص تقديم الطعون حول منحة البطالة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن هناك منصة رقمية خاصة بالشباب لتقديم الطعون في حالة حرمانهم من منحة البطالة. حيث تمكنهم هذه الوسيلة من الحصول على الإجابة بصفة آنية. مبرزا “الشفافية التامة” التي تطبع هذه العملية.

وفي ذات السياق، ذكر الوزير بجهود القطاع في مجال الرقمنة وكذا التدابير المتخذة لرقمنة تسيير الهيئات تحت الوصاية قصد عصرنة الأداءات وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن”. مضيفا أن عدة فئات تستفيد من هذه الخدمات التي يوليها القطاع أهمية بالغة.

وفي ذات السياق أشار سايحي إلى الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد في مجال الرقمنة لا سيما التعرف على ملامح الوجه. بحيث تسمح للمتقاعدين تقديم إثبات شهادة الحياة من خلال الهاتف، تفاديا لعناء التنقل.

كما ذكر أيضا بخدمة الدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتاحة لفائدة أرباب العمل، وذلك في إطار رقمنة وعصرنة وسائل الدفع. حيث تتيح هذه الخدمة تسديد الاشتراكات بكل سرعة وتجنب عناء التنقل إلى مراكز الصندوق لدفعها.

وخلص الوزير إلى أن قطاعه بلغ نسبة 97 بالمائة من الرقمنة في مجمل الوثائق التي كانت سابقا تطلب من المواطن. مشيرا إلى أهمية الرقمنة في تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

div>

