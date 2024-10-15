سايحي: عدد الإصابات بالملاريا تراجعت إلى 3 حالات والدفتيريا إلى حالتين

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، أن عدد عدد الإصابات بالملاريا تراجعت إلى 3 حالات و الدفتيريا إلى حالتين.

وخلال إشرافه على عملية انطلاق الحملة الوطنية السنورية ضد الإنفلونزا الموسمية. قال إنّ الفرق الطبية أكدت أن البعوض الموجود في المناطق. التي انتشر فيها الوباء لا ينقل الملاريا و الوضعية اليوم مستقرة.

كما أشار سايحي خلال كلمته أن النظام الصحي يمكنه مواجهة كل حالات الملاريا و الدفتيريا الوافدة من الخارج.

من جهة أخرى كشف وزير الصحة أنه هناك مشروع لبناء مستشفى بتينزاواتين بلغت نسبة أشغاله 60 بالمائة.