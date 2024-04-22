سايحي: لايُقبل أن يتداوى مريض من الجنوب أو الهضاب العليا بالشمال

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، بالعاصمة، أن قطاعه يسعى أن تكون التغطية الصحية شاملة في كل مناطق الوطن، ولا يقبل أن يتداوى مريض من الجنوب أو من الهضاب العليا في الشمال.

وأوضح سايحي خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية، أنه قطاعه بلغة الأرقام وبوضوح يشهد تطور مادي هائل. مضيفا ʺوعليه تستطيع أن نجزم أنه لاتوجد أي بلدية بكل ولاية لم تستفد من منشآت صحية جديدة. وعبر جنوب وشمال وشرق وغرب البلاد هناك على الأقل 5 منشآىت صحية جديدة، حيث تجاوزنا 603 هيكل صحي ومازالت بناءات قيد الانجازʺ.

ونوه سايحي، أن وزارته أعطت الجانب البشري الأهمية اللازمة، بحيث تم تعزيز التكوينات والتوظيف. بهدف تغطية الحاجة في كل الأمكنة عبر الوطن.

كما أكد وزير الصحة، على ادراج تخصصات جديدة في المناطق النائية بالجنوب. وهذا ما ساهم في التقليص من عدد تنقلات مرضى الجنوب نحو الشمال.

وفي سياق آخر، كشف الوزير أنه تم اخاذ اجراءات لتمكين الأطباء في الجنوب من العمل بأريحية. بتوفير الامكانيات المادية لهم خاصة من ناحية السكنات، مشيرا أن الدولة قدمت في هذا الشق. أرصدة مالية للتكفل بهم، خاصةبعد التحاور مع وزارة السكن التي قدمت بدورها سكنات لفائدة الاطباء في الجنوب.

كما قال الوزير أن قطاعه وبالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني تم انشاء مستشفى جامعي بتمنراست بكل التخصصات الجامعة الموجودة في الشمال، وهذا ما سيمكننا -يضيف الوزير- في فترة وجيزة أن نقضي على مشكل التحويلات من الشمال الى الجنوب.

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