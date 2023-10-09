سايحي للنهار: أزيد من 4 ملايين مصاب بالسكري وحوالي 47 ألف حالة للسرطان سنويا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أنه تم إحصاء أزيد من 4 ملايين مصاب بداء السكري سنويا في الجزائر.

وفي لقاء خاص مع تلفزيون النهار، أشار سايحي إلى أن 18 بالمائة من الشباب معرضين للإصابة بداء السكري.

أما السرطان المخصص له 49 بالمائة من ميزانية الأدوية، فقد تم إحصاء حوالي 47 ألف حالة سنويا، يضيف ذات المتحدث.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، بأن الجزائر تتوفر على 1053 دواء منها 30 بالمائة موجهة لمرض السرطان.

وذكر الوزير بأن الحصول على موعد لعلاج مرضى السرطان لا يتجاوز أسبوع وفي أقصى حد 15 يوما.