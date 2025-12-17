سايحي: مجلس التجديد الاقتصادي شريك أساسي في الحوار بين السلطات والمتعاملين

أكد وزير العمل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يُعد شريكاً محورياً في إرساء حوار بنّاء بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. بما يساهم في بلورة حلول عملية للتحديات المطروحة. في سوق العمل والاستثمار.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج. من خلال تحسين الإطار التنظيمي. وتشجيع المبادرات الاقتصادية، ودعم المؤسسات المنتجة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.