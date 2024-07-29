سايحي: مخطط إستراتيجي وطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن تنفيذ المخطط الإستراتيجي الوطني الأول للقضاء على إلتهاب الكبد الفيروسي (2023-2026). سيمكن من التقدم والقضاء على هذا الداء وذلك إنطلاقا من القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، المصادف لـ28 جويلية من كل سنة. تحت شعار وطني “للقضاء على التهابات الكبد، فلنعمل الآن”. أوضح الوزير أن تنفيذ المخطط الإستراتيجي الوطني الأول للقضاء على التهاب الكبد (2023- 2026). سيمكن الجزائر من التقدم والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي B و C كمشكلة صحية عمومية. بداية بالقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. مشيرا إلى الجزائر سخرت كل الوسائل المادية والبشرية للتصدي إلى هذا النوع من الأمراض.

وأضاف الوزير بأن هذا المخطط يرتكز على الوقاية من خلال تكثيف الإجراءات مثل التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي B. الذي أصبح إجباريا في رزنامة الأطفال منذ 2023. بالإضافة كذلك إلى إدراج التلقيح ضد التهاب الكبد B لدى فئة الطلبة ومهنيي الصحة. وكذا ترقية الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي B و C في مراكز الفحص.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن المخطط يرتكز أيضا على العلاج والرعاية والدعم. الأمر الذي ينعكس بصفة إيجابية على تطوير أدلة التكفل العلاجي. لا مركزية التكفل بالتهاب الكبد الفيروسي B وC. بالإضافة كذلك إلى تطوير التربية العلاجية للمرضى بفضل المشاركة الفعالة للمجتمع المدني.