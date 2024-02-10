سايحي: نولي أهمية كبيرة للتربية الصحية في مجال داء السكري

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم السبت، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمجال التربية الصحية بخصوص السكري ومرضى السكري.

وأوضح الوزير خلال إفتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر حول داء السكري و رمضان، أن هناك جمعيات ناشطة جدا. في مجال ارساء ثقافة التربية الصحية، أين استطاعت الجزائر ان تخطوا خطوات عملاقة. لكن –يضيف الوزير- لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن نخطوها خاصة وان المجال التجاري والصناعي لايرحم.

مشيرا إلى أن المجال التجاري والصناعي يعتمد على هامش الربح، في حين مجال الصحة يعتمد على هامش ربح المواطن. أكثر من ذلك. وهو ما استدعى أن تعتمد الحكومة على اصدار مجموعة من النصوص القانونية. التي تفرض على الصناعيين والتجاريين ان تحتوي المشروبات على نسبة معقولة من السكريات. وفق مقاييس طبية موثوقة كذلك بخصوص الملح، الى جانب الرياضة اين تم فرض حصة مخصصة للرياضة. على مستوى المدارس والثانويات هذا ما يخدم صالح التلميذ والطالب.

كما أكد سايحي أن هناك مجموعة من الميكانيزمات التي يسعى قطاعه إلى تطبيقها في هذا المجال وربطها بالتربية الصحية. وبتظافر جهود الجمعيات ومختلف المؤسسات العلمية سيتم الوصول الى النتئاج الرجوة والمحافظة على المرضى. وكذلك الاصحاء الذين يوجد بينهم من لا يعتمدون على اساليب صحية في تغذيتهم في حياتهم اليومية، -حسب تعبيره- والتي قد تنعكس سلبا على صحتهم.

سايحي: نواجه صعوبة كبيرة في تقبل كبار السن فكرة افطار رمضان

وبخصوص صوم كبار السن المصابون بداء السكري، أكد وزير الصحة أنه هناك صعوبة كبيرة حول تقبلهم فكرة عدم الصيام. لأنه يهدد صحتهم، موضحا أن المريض يضحي بنفسه ويصوم خلال شهر رمضان الكريم ولايبالي بنصائح الطبيب.

وشدد سايحي على ضرورة إلتزام مرضى السكري بتوجيهات الاطباء والتقيد بنصاءحهم على اعتبار انهم الأدرى بصحتهم،مذكرا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال من خلال مخطط عمل للمريض الذي تم اقراره بمحاوره السبعة خاصة ما تعلقت منها بجانب الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بالإضافة إلى الوقاية مع إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطات الصناعية و التجاريةبهدف ضبط كمية مادتي السكر و الملح التي تدخل في تركيبه عدد من المنتجات الغذائية.

وقال الوزير أن المشروبات السكرية والمأكولات السريعة إلتهمت صحة المواطن وزادت بعض المرضى. الذين ليست لهم دراية بالمسالة الكثير من الأضرار، لذلك يعتمد برنامج الحكومة على 7 محاور. تدخل كلها في خانة واحدة وتصب في مجال واحد وهو الاعتماد على الرعاية الصحية وجعل النصيحة التوصية والارشاد من بين المبادئ الاساسية في هذه المحاور.

كما أشار أن هذه المحاور تعتمد على الوقاية، اقتناء الادوية، ومرافقة المريض بتكوين الاطباء وغيرها.

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