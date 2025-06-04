سايحي وبن طالب يجريان محادثات ثنائية مع وزير الصحة السلوفينية

أجرى كل من وزير الصحة ،الأستاذ عبد الحق سايحي، ووزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بالعاصمة ليوبليانا، لقاءً ثنائياً مع وزيرة الصحة السلوفينية فالنتينا بريفولنيك روبل.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق الحوار بين البلدين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة و الضمان الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بتبادل الخبرات في ميادين التسيير الاستشفائي، ورقمنة الأنظمة الصحية. وتكوين الموارد البشرية، إلى جانب إمكانيات إبرام شراكات بين المؤسسات الاستشفائية ومراكز البحث الطبي في البلدين.

وقد عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الصحي وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة. مع التأكيد على أهمية تبني آليات متابعة عملية لتجسيد المشاريع المقترحة على أرض الواقع.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية من خلال فرق عمل مشتركة، مع إمكانية تنظيم زيارات مستقبلية لفرق العمل المختصة. ووضع خارطة طريق تتضمن مشاريع ثنائية .

وتأتي هذه المحادثات في إطار الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات الجزائريةالسلوفينية. وتجسيدًا للتوصيات المنبثقة عن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى جمهورية سلوفينيا.