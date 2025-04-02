سايحي وربيقة يشاركان في القمة العالمية للإعاقة بألمانيا 

يشارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمعية وزير المجاهدين العيد ربيقة، في القمة العالمية للإعاقة الذي تنظمه دولة ألمانيا من 2 إلى 4 أفريل 2025 بعاصمة ألمانيا برلين، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الصحة، سيكون لوزير سايحي لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة الأفريقية والعربية. خاصة للتباحث حول الأساليب والآليات الحديثة وبالخصوص الإجراءات القانونية. التي تسمح لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالتمتع والاستفادة بكل الحقوق والتسهيلات. ككل فرد في هذه المعمورة والتي لا يمكن بأي حال أن لا تأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في القانون خاصة في التشريعات العالمية وذلك ما تعبر أيضا عنه النصوص القانونية و التنظيمية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون 25/01 والذي يضمن تعزيز الحقوق لهذه الفئة من المجتمع و ترقيتهم.

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