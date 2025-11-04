سايحي يؤكد التزام الجزائر بالعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالدوحة من 3 إلى 7 نوفمبر 2025.

وسيستعرض الوزير خلال مشاركته في هذه القمة، تجربة الجزائر في تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة. من خلال سياسات وطنية ترتكز على العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتمكين الشباب والمرأة. وتوسيع الحماية الاجتماعية إلى مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. من خلال إصلاحات هيكلية شملت تحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية. تعميم التغطية الصحية، توسيع برامج السكن والتضامن، تطوير مناطق الظل. بالإضافة كذلك إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن حماية الطفولة وكبار السن.

ومن جهة أخرى، سيبرز الوزير جهود الجزائر في تعزيز التشغيل والمقاولاتية، دعم المؤسسات الناشئة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. كما سيشارك في الورشات المخصصة لموضوع التنمية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الامة، عزوز ناصري، سيلقي خطابا هاما خلال هذا اللقاء باسم رئيس الجمهورية و يمثله في اجتماع القمة في الجلسة الافتتاحية. ومن المنتظر أن يعقد الوزير على هامش مشاركته في القمة العالمية بالعاصمة القطرية الدوحة. لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة .

ويجدر التنويه إلى أن الجزائر من خلال مشاركتها في هذه القمة تؤكد ثباتها على قيم السلم والتضامن واحترام حقوق الإنسان. واستعدادها لمواصلة الإسهام في الجهود الدولية لتحقيق تنمية أكثر عدلا وإنسانية.

