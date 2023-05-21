سايحي يؤكد حرص الجزائر على الرفع من الوعي الصحي في المنطقة العربية

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، حرص الجزائر على استمرار التعاون لإنجاح كافة قرارات مجلس وزراء الصحة العرب ووضعها حيز التنفيذ لتحقيق السلامة الصحية للمواطنين والرفع من الوعي الصحي في المنطقة العربية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال ترأسه، اليوم الأحد، بقصر الأمم المتحدة بجنيف. أشغال الدورة العادية الـ59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي. على هامش أشغال الجمعية العالمية السادسة والسبعين (76) للصحة بجنيف.

وفي بداية كلمته، عبر الوزير، عن شكره للمشاركين بالاجتماع، لمناقشة الأمور الصحية لبلادنا العربية. وإستكمال ما بدؤوه في إجتماعهم الأخير في الجزائر تبعا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الإستشارية للمجلس والمكتب التنفيذي. التي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي. والتي من شأنها رفع أية ضغوط أو معاناة صحية أو اجتماعية عن مواطنينا وشعوبنا العربية.

كما ثمن الوزير ما ستفضي إليه مخرجات اجتماعهم اليوم من قرارات مهمة. والتي سيسعى بصفته رئيسا لهذا المجلس الموقر بكل جهد لتطبيقها. مقتنعين أتم الاقتناع أنها ستعمل لا محالة على تحسين الوضع الصحي في منطقتنا العربية.

وحرص الوزير على التذكير بأن الجزائر إستضافت الدورة الثامنة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، يومي 13 و14 مارس 2023. والتي توجت بالنجاح والسداد بشهادة كافة الوفود المشاركة.

مشيرا إلى أن أشغال تلك الدورة تكللت بالتوافق على عدة مواضيع غاية في الأهمية تصب في صلب العمل العربي المشترك في المجال الصحي. وذلك من خلال منهج توحيد الجهود العربية لمجابهة الآفات أساسا بتبادل الخبرات والتجارب.

كما تم التوافق على إنشاء هيئات صحية عربية من شأنها إعادة بعث التعاون العربي المشترك في المجال الصحي.

وزير الصحة: تحسن كافة المؤشرات الصحية في الجزائر

وأشار الوزير إلى “إن المشوار الذي قامت به الجزائر منذ الاستقلال من حيث التنمية الإجتماعية والإقتصادية. والجهود المبذولة في مجال الصحة من خلال ترسيخ حق المواطن في العلاج ومجانيته. والشمولية والمساواة في الحصول عليه إلى غاية اليوم. جاء بفضل جملة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. سواء من حيث الإمكانيات المسخرة أو السياسة المنتهجة. بغية ضمان حصول المواطن على أحسن الخدمات الصحية. وهذا ما يعكسه حاليا تحسن كافة المؤشرات الصحية في بلادنا”.

كما” أن بلادنا تولي أهمية بالغة للوقاية، بتقريب المؤسسات الصحية الجوارية إلى المواطن. وتجهيزها بكافة الوسائل الحديثة خدمة للصالح العام مانحين العنصر البشري أولوية بالغة في المنظومة الصحية. حيث تلعب عملية الرقمنة في قطاع الصحة أهمية قصوى في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية. من خلال اعتماد ملف إلكتروني وتنظيم مرور المريض بأجنحة الاستعجالات. من خلال اعتماد نظام رقمنة يسهل في ذات الوقت عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية وكل الفاعلين في المنظومة”.

سايحي يؤكد حرص الجزائر على استمرار التعاون لإنجاح كافة قرارات مجلس وزراء الصحة العرب

ومن ذات المنبر، أكد الوزير حرص الجزائر الكامل بصفتها رئيسا لهذه الدورة، على استمرار التعاون لإنجاح كافة قرارات مجلس وزراء الصحة العرب. ووضعها حيز التنفيذ لتحقيق الغاية التي يصبو إليها الجميع وهي السلامة الصحية للمواطنين. والرفع من الوعي الصحي في المنطقة العربية.

مبرزا الحرص الجزائر الشديد على متابعة التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية المنعقدة يوم 11 ماي 2023 بالقاهرة. والمكتب التنفيذي يوم 20 ماي 2023 بجنيف. على التوافق على المخرجات التي ستكون مواصلة لتعزيز العمل العربي المشترك في شتى المجالات.

وكذا إسماع صوت الدول العربية في المنظمات العالمية من خلال الكلمة الموحدة التي سيلقيها وزير الصحة والسكان اليمني قاسم محمد بحيبح، أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. والتي ستتناول الأوضاع الصحية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتل. وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول العربية التي تعاني من نزاعات أو أوضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة”.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن أمله في نجاح أشغال هذه الدورة. وان تكون قراراتها وتوصياتها عند حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميعً من أجل توفير حياة كريمة للشعوب العربية.

شاكرا “كل الحاضرين والمساهمين في انعقاد هذه الدورة و على رأسهم معالي الأمين العام المساعد. والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثتها في جنيف. والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ولكافة العاملين من جنود الخفاء على ما بذلوه من جهود، خلال مسار الإعداد والتحضير، لأشغال هذه الدورة”.