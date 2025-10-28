سايحي يؤكد على الدور الاستراتيجي للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي في عصرنة المنظومة

قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. في إطار متابعته الميدانية لمؤسسات القطاع. وتنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية إلى عصرنة منظومة العمل والضمان الاجتماعي، حسب بيان للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب على نشاطات المدرسة وبرامجها التكوينية. حيث أكد الوزير على أن المدرسة تمثل “قطباً متميزاً واستراتيجياً. لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي”.

وجاءت الزيارة تأكيداً على حرص الوزير على تعزيز جودة التكوين والتأطير داخل المؤسسات المختصة.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تندرج في سياق إستراتيجية الوزارة. الرامية إلى “الارتقاء بمستوى التأطير لضمان أداء فعال لخدمات الضمان الاجتماعي”. و”عصرنة أنظمة التسيير عبر الدمج بين التكوين العلمي والتطبيق الميداني”. بالإضافة إلى “تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية. وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين”.

وخلال الزيارة، تم تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة للمدرسة منذ انطلاق نشاطها سنة 2014. حيث بلغ عدد الدفعات المتخرجة 10 دفعات، ووصل عدد الطلبة المكونين إلى 640 طالباً بين جزائريين وأجانب. وتوفر المدرسة، التي تخضع للوصاية الإدارية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي، تكويناً عالي المستوى في تخصصات حيوية هي قانون الحماية الاجتماعية وإدارة الأعمال نظام المعلومات. والتحول الرقمي، حساب المخاطر والمالية.

ويذكر أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تهدف إلى أن تصبح مؤسسة تكوين مرجعية على المستوى الإقليمي. وذلك انطلاقاً من اتفاق التعاون الموقع بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية (OIT) في جوان 2013. والذي تمت المصادقة عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 14-173. بهدف خدمة دول اتحاد المغرب العربي والدول الإفريقية.

هذا وأكدت الوزارة من خلال هذه الزيارة على التزامها الراسخ بمواصلة تنفيذ برامجها. الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الاحترافية في تسيير أنظمة الضمان الاجتماعي. بما يخدم التنمية الوطنية ويكرس مبادئ العدالة الاجتماعية، يضيف البيان.