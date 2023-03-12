سايحي يؤكد مساعي الجزائر لإنجاح الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأحد 12مارس 2023 السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية-رئيسة قطاع الشؤون الإجتماعية.

وذلك عشية إنعقاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثامنة و الخمسين تحت عنوان “تعزيز الأمن الصحي، من أجل تحسين صحة السكان والإستعداد لأي جوائح غير معروفة”.

حيث أكدت الدكتورة هيفاء أبو غزالة في أعقاب المحادثات التي جمعتها مع وزير الصحة على الأهمية التى يحضى بها لقاء الجزائر بالنظر إلى القضايا التي سيتم دراستها و مناقشتها ضمن جدول الأعمال المقرر خلال هذه الدورة. ونوهت الدكتورة هيفاء ابو غزالة بالدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في ظل المكانة التي تتميز بها خاصة على المستوي العربي من خلال عملها الدبلوماسي.

من جهته،أكد الوزير مساعي الجزائر لإنجاح الدورة ال 58 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر يومي 13 و 14 مارس 2023 من خلال العمل على التوافق مع معالي وزراء الصحة العرب على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال المكتب التنفيذي و مجلس وزراء الصحة العرب.

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