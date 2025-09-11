سايحي يبحث مع سفيرة سلوفينيا تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، سعادة سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر، الدكتورة أورشكا كرامبورغر منداك، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

يندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية سلوفينيا. حيث شكل مناسبة هامة للتطرق إلى واقع التعاون بين البلدين وآفاق تطويره مستقبلا، بما يعكس الإرادة المشتركة في فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون.

وقد ركزت المباحثات على ضرورة الدفع بالتعاون الصحي نحو مستويات أوسع، من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الاستشفائية في كلا البلدين. لا سيما في مجال تقويم الأعضاء وجراحة العظام وسرطان الأطفال والجراحة الدقيقة وزرع الأعضاء بالتقنيات المتطورة. وهي ميادين التخصص والتميز في الطب الحديث الذي يطبع مؤسسات سلوفينيا التي عرفت تطورا بارزا في هذا المجال.

كما أبرز الجانبان أهمية تنويع مجالات التعاون لتشمل التكوين وتبادل الخبرات، بما يسمح برفع كفاءات الإطارات الطبية ويعود بالفائدة على المنظومتين الصحيتين لكلا البلدين.

وبهذه المناسبة، نقل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، لسعادة سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر، دعوة رسمية إلى مويكا سيليسكار توش (Mojca Seliskar TOS)، مستشارة التعاون وتطوير المساعدة الإنسانية بديوان الوزير الأول السلوفيني. و إلى رئيس الهيئة السلوفينية للتعاون الإنساني (Let them Dream)، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن المرتقب أن تشكل هذه الزيارة محطة محورية لتكثيف التشاور وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الصحة، على أن يتم في هذا السياق عقد اللجنة المشتركة الجزائرية-السلوفينية خلال شهر أكتوبر القادم، قصد تفعيل المشاريع والبرامج المشتركة ذات الاهتمام المشترك.