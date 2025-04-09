سايحي يبحث مع سفير نيكاراغو تعزيز التعاون في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير جمهورية نيكاراغوا بالجزائر، كارلوس إدواردو دياز مورييرا، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية للوزارة.

وحسب بيانٍ لوزارة الصحة، فإن اللقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية نيكاراغوا في المجال الصحي. إذ عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في توسيع آفاق التعاون بما يرقى إلى مستوى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها كلا البلدين.

في مستهل اللقاء، استعرض الجانبان النظام الصحي في كلا البلدين مع التركيز على أوجه التشابه بينهما، كما تم التطرق إلى أهم الاحتياجات و الأولويات في كلا النظامين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة التكفل الصحي بالمواطنين.

وشكّل اللقاء فرصة لمناقشة سبُل إقامة شراكة مثمرة في المجال الصحي، واقترح الوزير تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعارف والتكنولوجيات في مجال التكوين الطبي وشبه الطبي بالإضافة إلى إنتاج الأدوية.

من جانبه، أبدى سعادة السفير اهتمامه بالأدوية المنتجة ببلادنا وإمكانية اقتنائها لصالح حاجيات المستشفيات ببلاده.

وفي ختام اللقاء، عبّر الطرفان عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدين على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد مشاريع تعاون تعود بالفائدة على الشعبين.