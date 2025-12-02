سايحي يبحث مع ممثلة المنظمة الدولية للهجرة تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بمقر الوزارة، لاليني فيراسامي، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.

في مستهل اللقاء، أعربت فيراسامي، عن تقديرها لمستوى التعاون القائم بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة. مثمنةً التسهيلات التي توفرها لها الجزائر خصوصا في مجالي التكوين والتعاون الموجه لفائدة المهاجرين. وأكدت أن هذا الاجتماع يندرج ضمن مسعى توسيع التشاور وتبادل الرؤى حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة في هذا المجال.

من جانبه، عبَّر الوزير عن استعداد قطاعه لتعميق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، عبر برمجة جلسات عمل تجمع خبراء من الجانبين لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية.

كما أكد حرص الوزارة على دراسة السبل الكفيلة بتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر وبالاتفاق مع الدول المعنية.

وخلال المحادثات، ناقش الطرفان عددا من المقترحات العملية الرامية إلى وضع أسس للتحكم في هذه الظاهرة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول المعنية، إضافة إلى استشراف آفاق توسيع التعاون خلال سنة 2026.