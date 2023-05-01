سايحي يترأس أشغال الدورة الطارئة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب

ترأس وزير الصحة عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد، أشغال الدورة الطارئة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة جراء التصعيد العنيف الذي تعرفه جمهورية السودان والأزمة الراهنة و الاشتباكات التي يمر بها هذا البلد الشقيق.

وحضر الاجتماع السفيرةهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

بالإضافة إلى أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط،وأعضاء مجلس وزراء الصحة العرب.

وأعرب الوزير سايحي، في كلمته الافتتاحية في هذا الاجتماع الاستثنائي عن ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لجمهورية السودان الشقيقة في المجال الصحي والعمل على توفير احتياجات السكان لمجابهة الوضع الصحي المتدهور خاصة بعد مرور أسبوعين من الاشتباكات.

مؤكدا أن الجزائر بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

و كذا بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصحة العرب ،تتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة الدائرة في جمهورية السودان .

حيث جاءت الدورة الطارئة استنادا لبيان لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية.

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