سايحي يترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة 23 للجنة المختلطة الجزائرية-الكوبية

يترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي الوفد الجزائري الذي سيشارك في أشغال الدورة الثالثة و العشرين للجنة المختلطة الجزائرية-الكوبية للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الثقافي التي ستعقد بالعاصمة الكوبية هافانا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 فيفري 2023.

ويأتي إنعقاد هذه الدورة في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الكوبي السيد ميغيل دياز- كانيل برمودز إلى الجزائر في الفترة ما بين 16 إلى 19 نوفمبر 2022، و التي تدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة و التضامن التاريخية التي تربط البلدين.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإنه خلال هذه الدورة الـــــــ23 للجنة المختلطة بين البلدين، سيقوم كل من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، رفقة وزير التجارة الخارجية للاستثمار الأجنبي، رودريغو مالمييركا دياز الذي يترأس الجانب الكوبي، بتقييم العلاقات الثنائية، سيما فيما يخص تنفيذ التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الدورة السابقة المنعقدة في الجزائر في فيفري 2019.

كما سيتباحث الطرفان سبل تعزيز مجالات التعاون و الشراكة في العديد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا سبل ووسائل تعميقها فيما يخدم مصلحة البلدين. يضيف البيان.

وخلال هذه الدورة أيضا سيتم دراسة والتوقيع على عدة إتفاقيات و برامج تعاون في مجالات الصناعة الصيدلانية، الفلاحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة وغيرها.

وعلى هامش هذه الدورة سيتم تنظيم منتدى إقتصادي ثنائي يومي 14 و15 فيفري 2023 بمشاركة أزيد من 60 متعاملا إقتصاديا جزائريا، من عدة قطاعات.

كما ستكون لوزير الصحة لقاءات مع عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة و على رأسها قطاع الصحة.