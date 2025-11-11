سايحي يترأس جلسة عمل.. وهذا ما أمر به

ترأس أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، جلسة عمل جمعت إطارات الإدارة المركزية، خُصصت لتقييم ومتابعة تنفيذ أهم نشاطات القطاع.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض قدمتها الإطارات حول مدى تنفيذ البرامج والمشاريع التي أطلقها القطاع، والإجراءات المتخذة لمعالجة الملفات ذات الصلة بمهام الوزارة والهيئات التابعة لها.

عقب الاستماع إلى العروض، أسدى الوزير جُملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، أهمها التأكيد على ضرورة الإصغاء لانشغالات المواطنين ومعالجتها بسرعة ومرونة تضمن فعالية وجودة الخدمة المقدمة.

وكذا مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني من أجل تجسيد الأهداف المسطرة، وتوفير خدمة عمومية عصرية وفعالة تضع المواطن في صميم أولوياتها، مع ضرورة التصدي للممارسات السلبية التي من شأنها تعطيل السير الحسن للمرفق العمومي.

كما أمر الوزير بتسريع وتيرة رقمنة كل الخدمات التي يقدمها القطاع عبر مختلف مرافقه، باعتبار الرقمنة الخيار الاستراتيجي. الأمثل لفعالية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يتيح للمواطن. الحصول على حقوقه عن بعد دون عناء التنقل.

وشدد في ذات الوقت على ضرورة تعزيز التنسيق البيني مع مختلف القطاعات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لتفادي مطالبتهم. بوثائق يمكن تبادلها إلكترونيا، في إطار التبادل الإداري الالكتروني وتكامل الجهود الحكومية.

وفي هذا الإطار، أكّد الوزير على مجموعة من الإجراءات العملية المتمثلة في إطلاق منصات رقمية شاملة لاستقبال. ومعالجة ملفات المواطنين عن بعد.اعتماد المسارات الرقمية في معالجة الملفات والتخلي التام على الطرق الكلاسيكية. تعزيز اليقظة والانضباط المهني في التعامل مع المواطنين، والتصدي لأي تجاوزات تمس بحقوقهم وجعل المواطن. محور كل برامج العمل ومقياس نجاحها.

مع تكثيف التواصل الإعلامي. مع مختلف وسائل الإعلام لشرح الخدمات والآليات الرقمية الجديدة. وضمان اطلاع المواطنين على حقوقهم وواجباتهم.