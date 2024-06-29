سايحي يتفقد مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بالمدية

تفقد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بسعة 120 سرير ببلدية وزرة في المدية.

وحسب بيان للوزارة، شرع سايحي، اليوم السبت، بزيارة ميدانية لولاية المدية رفقة وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

وسيقوم هذا المركز الهام بالتكفل التام بمرضى السرطان بداية من مرحلة التشخيص إلى التشريح والجراحة والعلاج الكميائي والعلاج الاشعاعي.

كما سيكون لهذا الصرح الطبي الهام بعد جهوي حتما سيساهم في التكفل وتحسين نوعية الخدمات بمرضى السرطان بولاية المدية وبالولايات المجاورة.