سايحي يجتمع بأعضاء مكتب نقابة الأطباء الأخصائيين

اكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، في اجتماعه مع أعضاء مكتب نقابة الأطباء الأخصائيين، على أهمية الحوار وتبادل الآراء.

وحسب بيان وزارة الصحة فإن اللقاء جاء في إطار سلسة المقابلات مع الشركاء الاجتماعيين التي يجريها وزير الصحة.

وفي لقاءه بأعضاء مكتب نقابة الأطباء الأخصائيين، خصّص لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بسلك الأخصائيين، أكد سايحي على تشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع وتعزز المنظومة الصحية وتطورها.

كما كان اللقاء فرصة للوزير، للتأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة ومديريات الصحة بالولايات.

وأبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين ارتباحهم للمجهودات المبذولة في تحسين الخدمة العمومية للصحة. وكل الآثار الإبجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية مع تطبيق قانونهم الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وهو الذي كان محل تهنئة من قبل الوزير إلى كل أخصائيّي قطاع الصحة، متمنيا لهم حياة مهنية ناجحة.