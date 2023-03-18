سايحي يدشن مصلحة الإنعاش الطبي بالمؤسسة الاستشفائية  الهادي فليسي

اشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم السبت، على تدشين مصلحة الإنعاش الطبي بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي القطار سابقا.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإنه من شأن هذه المصلحة الجديدة تلبية طلبات المرضى في هذا الاختصاص و كذا تقليص الضغط على المراكز الاستشفائبة الجامعية بالعاصمة.

وعاين الوزير هذه المصلحة الجديدة التي انشأت بمعايير دولية، كما تلقى جملة من الشروحات والتوضيحات من طر ف مدير المؤسسة.

وأهمها قدرة استيعابها اذ تحتوي كل غرفة على اجهزة ومعدات في ذات الاختصاص بالإضافة إلى تركيب نظام تدفئة وتكييّف مركزي.

مع اعتماد مقاييس و معايير السلامة المعمول بها عالميا مع العمل على توفير ظروف العمل بالنسبة العاملين على مستوى هذا الفضاء الإستشفائي الدقيق.

وبهذه المناسبة صرح وزير الصحة انه سيتم فتح مصالح الانعاش في كل المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن.

وذلك من اجل التكفل الاحسن بالمرضى من جهة و لمجابهة لاي طارئ قد يحدث كجائحة كوفبد-19 من جهة اخرى.

كما ادلى الوزير ان المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي في حاجة ماسة الى مصلحة الانعاش باعتبار تخصصها الدقيق.

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