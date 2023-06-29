سايحي يزور مرضى عيادة أرزقي كحال التابعة لمستشفى بيرطرارية بالعاصمة

قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس، رفقة إطارات من الإدارة المركزية. بزيارة إلى مصلحة الطب الداخلي لعيادة ارزقي كحال التابعة للمؤسسة العمومية الإستشفائية بيرطرارية بمناسبة عيد الأضحى.

وخلال زيارته هنأ الوزير كافة عمال ومستخدمي قطاع الصحة خاصة الفرق الطبية المناوبة خلال هذه المناسبة. والذين يسهرون على ضمان الخدمات الصحية للمواطنين. موجها لهم تحية تقدير وعرفان نظير ما يقدمونه في سبيل خدمة المرضى.

كما أبرز سايحي، الأهمية الكبيرة التي تحضى بها هذه الزيارة في مثل هذه المناسبات الدينية من أجل تعزيز قيم التضامن والأخوة والإنسانية بين أفراد المجتمع، مستغلا ذات المناسبة للاطلاع على أحوال مرضى مصلحة النساء الذين لم يتمكنوا من قضاء وتقاسم فرحة العيد مع أسرهم وقدم مجموعة من الهدايا للمرضى .

من جهة أخرى، تفقد وزير الصحة مصالح أخرى كمصلحة الاستشفاء اليومي المجهز بأحدث المعدات الطبية أين أكد مرة أخرى على أهمية الرقمنة .