سايحي يستعرض مع سفير كوريا الجنوبية فرص الشراكة في مجال الصحة

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر السيد يو كي-جون، و ذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية في القطاع الصحي،. كما تطرقا إلى فرص الشراكة المتاحة مع الإشادة بضرورة ترقيتها و دعمها مستقبلا.

كما أكد سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية حرص بلاده على رفع مستوى علاقات الشراكة و التعاون الثنائي. بما يخدم مصلحة البلدين، معتبرا الجزائر شريكا استراتيجيا في افريقيا. حيث تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي.

من جهته، نوه وزير الصحة بالعلاقات التي تجمع البلدين وأعرب عن استعداد السلطات الجزائرية لدعم هذه الشراكة. في شتى مجالات القطاع سيما فيما يخص التكوين والوقاية وكذا الرقمنة. التي تعد جمهورية كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في هذا المجال.كما اقترح إمكانية الاستثمار في الجزائر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي من خلال تعيين فريق عمل مشترك لتحضير وإعداد مذكرة تفاهم ليتم امضاءها في أقرب وقت.